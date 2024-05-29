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Казахстанка потеряла последнюю возможность завоевать олимпийскую лицензию в боксе

Опубликовано:

Казахстанская девушка-боксер Римма Волосенко
Римма Волосенко: Пресс-служба КФБ

Член женской сборной Казахстана по боксу Римма Волосенко потерпела поражение во втором поединке в рамках отборочного олимпийского турнира в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступает в весовой категории до 60 килограммов.

Второй соперницей казахстанки выступила представительница Индии Анкушита Боро (обладательница бронзовой медали чемпионата Азии – 2022). По итогам напряженного поединка победу раздельным судейским решением одержала Боро.

Таким образом, Римма Волосенко упустила последнюю возможность стать участницей Олимпийских игр – 2024 в Париже. Напомним, ранее заключительный квалификационный турнир покинули еще две казахстанки Наталья Богданова, выступившая в дивизионе до 66 килограммов и Улжан Сарсенбек (54 килограмма).

Единственная олимпийская квота в женском боксе среди представительниц Казахстана есть в дивизионе до 57 килограммов, ее завоевала Карина Ибрагимова.

Последний шанс завоевать вторую путевку в 75 кг остается у Валентины Хальзовой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2108988-kazahstanka-poteryala-poslednyuyu-vozmozhnost-zavoevat-olimpiyskuyu-licenziyu-v-bokse/

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