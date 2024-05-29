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Казахстан понес вторую потерю на заключительном турнире олимпийского отбора по боксу

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Казахстанская боксерша Наталья Богданова
Наталья Богданова: Пресс-служба КФБ

Женская сборная Казахстана по боксу понесла вторую потерю на заключительном турнире к Олимпийским играм – 2024, который проходит в столице Таиланда Бангкоке, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская девушка-боксер Наталья Богданова, выступающая в весовой категории до 66 килограммов, потерпела поражение в стартовом поединке за последние олимпийские квоты.

Соперница Богдановой Кристина Кулухова (Сербия) одержала победу судейским решением.

Напомним, 28 мая на таиландском турнире выступила казахстанка Улжан Сарсенбек. В дивизионе до 54 килограммов американской спортсменке Шэрон Мэй Патрисио, это был ее дебютный бой за путевку на Олимпиаду.

Сегодня на ринг также выйдут еще два представителя Казахстана — Римма Волосенко (60 кг) и Мухаммедсабыр Базарбайулы, который может завоевать последнюю недостающую лицензию среди мужской сборной в весе до 63,5 кг.

Поединок Волосенко стартует в 16:45, Базарбайулы будет боксировать в 18:15 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2108709-kazahstan-pones-vtoruyu-poteryu-na-zaklyuchitelnom-turnire-olimpiyskogo-otbora-po-boksu/

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