Казахстан понес первую потерю на олимпийском лицензионном турнире по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Улжан Сарсенбек потерпела поражение в первом поединке на отборочном турнире на Олимпиаду-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

На проходящем в Бангкоке отборочном турнире, Сарсенбек уступила в весовой категории до 54 килограммов в первом круге американской спортсменке Шэрон Мэй Патрисио. Таким образом, Казахстан в данном весе в женском боксе не будет представлен на Летних Олимпийских играх в Париже.

Отметим, Улжан является самой молодой спортсменкой отечественной сборной (2005 года рождения). Сарсенбек - действующая чемпионка мира среди молодежи и трехкратная чемпионка Азии.

В национальной сборной она выиграла конкуренцию в весе до 54 килограммов трехкратной призерки чемпионатов мира Жайны Шекербековой и чемпионки мира среди молодежи Элины Базаровой.

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