Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстан понес первую потерю на олимпийском лицензионном турнире по боксу

Опубликовано:

Улжан Сарсенбек
Улжан Сарсенбек. Фото: instagram.com / sarsenbekthemonsterulzhan

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Улжан Сарсенбек потерпела поражение в первом поединке на отборочном турнире на Олимпиаду-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

На проходящем в Бангкоке отборочном турнире, Сарсенбек уступила в весовой категории до 54 килограммов в первом круге американской спортсменке Шэрон Мэй Патрисио. Таким образом, Казахстан в данном весе в женском боксе не будет представлен на Летних Олимпийских играх в Париже.

Отметим, Улжан является самой молодой спортсменкой отечественной сборной (2005 года рождения). Сарсенбек - действующая чемпионка мира среди молодежи и трехкратная чемпионка Азии.

В национальной сборной она выиграла конкуренцию в весе до 54 килограммов трехкратной призерки чемпионатов мира Жайны Шекербековой и чемпионки мира среди молодежи Элины Базаровой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2108304-kazahstanskaya-sportsmenka-proigrala-na-turnire-za-olimpiyskuyu-licenziyu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.