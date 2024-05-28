Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский боксер разгромил соперника на пути к последней олимпийской лицензии

Опубликовано:

Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы
Бой Мухаммедсабыра Базарбайулы и Мизана Айкола: Пресс-служба НОК РК

Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы одержал победу во втором поединке заключительного турнира олимпийского отбора в Бангкоке (Таиланд), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Отметим, что Базарбайулы предстоит завоевать последнюю лицензию на участие в Олимпийских играх – 2024 в весовой категории до 63,5 килограммов. Во всех остальных дивизионах казахстанские боксеры имеют олимпийские квоты.

Вторым соперником Мухаммедсабыра на тайском турнире выступил представитель Турции Мизан Айкол. На протяжении боя казахстанец владел инициативой и одержал разгромную победу единогласным решением судей (5:0).

Напомним, на старте Базарбайулы прошел непобежденного филиппинца Кристиана Питта Лорента, имеющего рекорд 12-0 в профессиональном боксе.

Также сегодня в вечерней сессии заключительного турнира выступит представительница Казахстана Улжан Сарсенбек (54 кг), ей предстоит бой с американкой Шэрой Мэй Патрисио.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2108115-kazahstanskiy-bokser-razgromil-sopernika-na-puti-k-posledney-olimpiyskoy-licenzii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.