Казахстанский боксер разгромил соперника на пути к последней олимпийской лицензии

Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы одержал победу во втором поединке заключительного турнира олимпийского отбора в Бангкоке (Таиланд), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Отметим, что Базарбайулы предстоит завоевать последнюю лицензию на участие в Олимпийских играх – 2024 в весовой категории до 63,5 килограммов. Во всех остальных дивизионах казахстанские боксеры имеют олимпийские квоты.

Вторым соперником Мухаммедсабыра на тайском турнире выступил представитель Турции Мизан Айкол. На протяжении боя казахстанец владел инициативой и одержал разгромную победу единогласным решением судей (5:0).

Напомним, на старте Базарбайулы прошел непобежденного филиппинца Кристиана Питта Лорента, имеющего рекорд 12-0 в профессиональном боксе.

Также сегодня в вечерней сессии заключительного турнира выступит представительница Казахстана Улжан Сарсенбек (54 кг), ей предстоит бой с американкой Шэрой Мэй Патрисио.

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