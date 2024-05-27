Валентина Хальзова стартовала с победы на заключительном турнире олимпийского отбора по боксу

Казахстанская боксерша Валентина Хальзова одержала победу в стартовом поединке последнего турнира олимпийского отбора, который проходит в Бангкоке (Таиланд), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В первом поединке казахстанка единогласным судейским вердиктом (5:0) победила представительницу Каролину Махно. Отметим, что Хальзова выступает в весовой категории до 75 килограммов.

Во втором круге нашей соотечественнице предстоит поединок с боксершой из Монголии Эденэтуей Энхбаатар. Спортсменки встретятся на ринге 1 июля, бой пройдет в дневной сессии турнира.

Напомним, сегодня успешное выступление показала еще одна представительница Казахстана Римма Волосенко. Она вышла в 1/8 финала тайского турнира благодаря победе над немкой Марией Гангльбауэр.

28 мая свой стартовый поединок на заключительном квалификационном турнире проведет Улжан Сарсенбек, выступающая в дивизионе до 54 килограммов, 29 мая стартует Наталья Богданова (до 66 кг).

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