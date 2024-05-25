Александр Усик может лишиться статуса абсолютного чемпиона мира. Почему?

Украинец Александр Усик может уже в ближайшие недели потерять статус абсолютного чемпиона мира по боксу среди тяжеловесов.

Одна из четырех авторитетных боксерских организаций, поясами которых владеет Усик, может лишить его звания чемпиона по своей версии.

Речь идет о чисто формальных причинах. Усик собирается провести свой следующий бой против британца Тайсона Фьюри, который требует реванша за поражение недельной давности. В IBF же считают, что соперником украинца должен быть совсем другой человек.

Александр Усик и Тайсон Фьюри (слева направо). Фото: Richard Pelham / Getty Images

С помощью редактора раздела бокса киевского издания Tribuna Андрея Розанова Би-би-си разбиралась в перипетиях элиты профессионального бокса и перспективах всех заинтересованных сторон договориться так, чтобы все остались довольны.

Как стать чемпионом

Начнем издалека. Система определения чемпионов мира в боксе значительно сложнее, чем, допустим, в футболе. Кроме того, что состязания здесь проводятся почти в двух десятках весовых категорий (и каждая из них имеет собственных чемпионов), титулы в них раздают сразу несколько боксерских организаций.

Самых авторитетных из них — четыре: WBC, WBA, WBO и IBF.

Каждая из них имеет собственный рейтинг профессиональных боксеров в каждой весовой категории. На вершине находится чемпион (у каждой из организаций это может быть другой человек, но может быть и такое, что один и тот же боксер занимает лидирующие позиции в нескольких рейтингах). Время от времени чемпион должен защищать свой титул.

Против кого именно — есть варианты. С одной стороны, каждая организация проводит бои между топами своего рейтинга, в которых определяет обязательного претендента — боксера, в поединке с которым действующий чемпион обязан подтвердить свой титул. С другой — чемпион может провести добровольную защиту титула. Так называется ситуация, когда боксер сам выбирает себе соперника для чемпионского боя, получив добро на такой поединок от совета соответствующей организации.

Если у одного из участников боя есть чемпионский пояс одной организации, а у другого — другой, то победитель боя между ними становится чемпионом сразу по двум версиям.

Если боксер без чемпионского пояса победит чемпиона, допустим, по трем версиям, — он забирает себе все три пояса проигравшего боксера.

В этой сложной системе с несколькими организациями, обязательными претендентами и добровольными защитами титула, в ситуации, когда бизнесмены и пиар-факторы иногда имеют большее значение для устройства чемпионских поединков, чем чисто спортивные соображения, ситуация, когда один человек собирает все четыре самых важных чемпионских пояса, случается довольно редко. Такого человека называют абсолютным чемпионом. В сверхтяжелой весовой категории в последний раз этого добился британец Леннокс Льюис, и произошло это почти 25 лет назад.

Насколько сложно получить звание абсолютного чемпиона, настолько легко его потерять. Часто авторитетные боксерские организации имеют разные взгляды на то, с кем именно должен защищать их пояс чемпион. Несогласие боксировать с соперником, которого определила какая-то из организаций, может повлечь за собой лишение чемпиона ее пояса.

Именно это и может случиться с Александром Усиком.

Всему виной реванш

Поединок между чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IBF Александром Усиком и чемпионом по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри, который состоялся 19 мая, был одним из самых ожидаемых боев за последние годы. Переговоры о его организации продолжались месяцами, уже объявленная дата боя дважды переносилась. В конце концов, сам факт того, что на кону стояли все четыре чемпионских пояса, был причиной того, что при подписании контракта на проведение поединка боксеры согласились, что каждый из них сможет потребовать у победителя боя реванша.

Проблемы начались уже на этом этапе. Дело в том, что одна из авторитетных боксерских организаций IBF вообще выступает принципиально против прописывания в контрактах на бои пункта об обязательном реванше, говорит Би-би-си Андрей Розанов.

IBF вообще не имеет ничего против боев за объединение поясов. Она просто считает, что защита титула новоиспеченным чемпионом должна происходить не в реванше с его предыдущим соперником, а с обязательным претендентом, которого определит сама организация.

А обязательного претендента IBF определила еще два года назад, это хорват Филипп Хргович, и 1 июня этого года он будет боксировать против британца Дэниэля Дюбуа.

Дэниэль Дюбуа и Филип Хргович. Фото: Richard Pelham / Getty Images

Позиция организации проста: чемпион по версии IBF Александр Усик сразу после своей победы над Фьюри должен немедленно начать переговоры с Хрговичем. Если Усик этого не сделает, IBF будет иметь полное право отобрать у него чемпионский пояс и отдать его победителю боя между Хрговичем и Дюбуа или объявить его вакантным.

Проблема состоит в том, что Усик не собирается боксировать ни с Хрговичем, ни с Дюбуа. Немедленно после окончания чемпионского боя Тайсон Фьюри заявил, что использует свое прописанное в контракте право на реванш. Александр Усик, который на тот момент еще даже не покинул ринг, ответил, что тоже ожидает повторной встречи с британцем. Более того, специализированная пресса уже сообщает, что этот бой состоится 12 октября этого года все в том же Эр-Рияде.

А это, если следовать духу регламентов IBF, лишит Усика чемпионского пояса этой организации и, соответственно, статуса абсолютного чемпиона мира.

Такое уже было

Андрей Розанов не сомневается, что IBF способна лишить Усика чемпионского пояса, и то, что таким образом организация лишит мир абсолютного чемпиона по боксу, не остановит ее.

Он напоминает, что в ноябре прошлого года IBF решила отобрать свой пояс у абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда. Ситуация там была аналогичной нынешней: Кроуфорд стал чемпионом после победы над своим соотечественником Эрролом Спенсом. В IBF считали, что его следующим соперником должен стать обязательный претендент по версии этой организации Джарон Эннис, однако Кроуфорд был настроен провести оговоренный контрактом реванш со Спенсом. IBF сначала предупредила Кроуфорда о возможных санкциях, а затем просто отдала его пояс – без проведения чемпионского боя – Джарону Эннису.

Кроуфорд прокомментировал это решение IBF нецензурно, однако ситуацию его реакция не изменила: формально он лишился звания абсолютного чемпиона мира.

Договорятся?

Другое дело, говорит Би-би-си Андрей Розанов, что сейчас подобное развитие событий никому не выгодно.

Александр Усик и Тайсон Фьюри сегодня однозначно являются топовыми боксерами-тяжеловесами, их реванш наверняка будет баснословно выгодным коммерческим предприятием, и добровольное исключение себя из его организации выглядит для IBF как выстрел в собственную ногу.

Тайсон Фьюри и Александр Усик: Richard Pelham/Getty Images

«Шансы решить эту ситуацию есть, и они достаточно высоки. С точки зрения здравого смысла, сама IBF заинтересована в том, чтобы быть в этом поединке. В этом наверняка заинтересованы саудовские организаторы поединка между Усиком и Фьюри. Заинтересована в этом команда Фьюри — все-таки бороться за абсолютное чемпионство — это лучше, чем „просто“ за три пояса. А уже в последнюю очередь переживать за это должен Усик», — говорит Андрей Розанов.

Тем более что в последние дни появились контуры потенциальной схемы, которая позволит оставить все заинтересованные стороны удовлетворенными.

В среду президент IBF Дэррил Пиплс в интервью изданию Boxing Scene напомнил, что, конечно, в правилах его организации есть пункт о запрете гарантирования боксерами реваншей, препятствующих обязательным защитам титулов.

«Все знают последствия (нарушения) этого правила. Мы уже проходили этот путь», — сказал Пиплс, явно намекая на тот самый прецедент лишения пояса Теренса Кроуфорда.

Однако тут же Пиплз напомнил о другом пункте правил IBF: любой действующий чемпион по ее версии имеет право требовать для себя исключения из любого правила организации. То есть теоретически Александр Усик может попросить IBF разрешить ему провести реванш против Фьюри, не лишая своего пояса.

«Если (команда Усика) попросит сделать для себя исключение, эта просьба поступит в совет директоров (IBF), и если совет одобрит ее, то, вероятно, выставит по этому поводу определенные особые условия», — заявил Пиплз.

О каких условиях идет речь? К примеру, Александр Усик мог бы гарантировать команде Хрговича, что хорват проведет бой с победителем его реванша против Фьюри — и таким образом получит шанс стать абсолютным чемпионом мира по боксу.

24 мая президент IBF подтвердил изданию Boxing Scene, что команда Усика подала просьбу об исключении из правил организации: украинец просит считать его реванш с Фьюри поединком за абсолютное чемпионство.

“Надеюсь, IBF примет правильное решение”, - заявил промоутер Усика Эгис Климас.

Впрочем, резюмирует Андрей Розанов, даже если Усик лишится пояса IBF, это не станет для украинского боксера трагедией.

«Усик уже вошел в историю как двукратный абсолютный чемпион мира — в первом тяжелом и в сверхтяжелом весе, — а оставаться обладателем всех четырех поясов до конца света ему не принципиально. Что будет дальше — это уже условия контрактов и желание самого Усика вообще продолжать боксировать. Человек по факту достиг всего. Он победил главных супертяжей современности, завоевал абсолютно все чемпионства, до которых мог дотянуться. Большего добиться невозможно. Дальше — только его спортивный интерес. Потеря им пояса IBF именно по этой причине была абсолютно прогнозируемым развитием событий. Но есть и такой вариант, что договорятся, — тогда будет немного лучше», — говорит Розанов.