Опубликованы результаты жеребьевки казахстанских боксеров на заключительном турнире олимпийского отбора

Пресс-служба Казахстанской Федерации бокса опубликовала результаты жеребьевки спортсменов на заключительный турнир олимпийского отбора в Бангкоке (Таиланд), передает NUR.KZ.
Всего на турнире выступят шесть казахстанцев. Мужская сборная по боксу не имеет лицензии лишь в одной весовой категории – 63,5 килограмма, за нее в Таиланде поборется Мухаммедсабыр Базарбайулы.
Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:
50 кг
Назым Кызайбай – Николь Дурикова (Словакия), 25 мая (вечер);
63,5 кг
Мухаммедсабыр Базарбайулы – Кристиан Лауренте (Филиппины), 26 мая (день);
60 кг
Римма Волосенко – Мария Ганжелбауэр (Германия), 27 мая (день);
75 кг
Валентина Хальзова – Каролина Махно (Украина), 27 мая (вечер);
54 кг
Улжан Сарсенбек – Шера Мэй Патрисио (США), 28 мая (вечер);
66 кг
Наталья Богданова – Кристина Кулухова (Сербия), 29 мая (день).
Напомним, турнир стартует 24 мая и продлится до 2 июня. Олимпийские игры – 2024 в Париже открываются 26 июля и завершатся 11 августа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2106327-opublikovany-rezultaty-zherebevki-kazahstanskih-bokserov-na-zaklyuchitelnom-turnire-olimpiyskogo-otbora/