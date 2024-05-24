Опубликованы результаты жеребьевки казахстанских боксеров на заключительном турнире олимпийского отбора

Пресс-служба Казахстанской Федерации бокса опубликовала результаты жеребьевки спортсменов на заключительный турнир олимпийского отбора в Бангкоке (Таиланд), передает NUR.KZ.

Всего на турнире выступят шесть казахстанцев. Мужская сборная по боксу не имеет лицензии лишь в одной весовой категории – 63,5 килограмма, за нее в Таиланде поборется Мухаммедсабыр Базарбайулы.

Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

50 кг

Назым Кызайбай – Николь Дурикова (Словакия), 25 мая (вечер);

63,5 кг

Мухаммедсабыр Базарбайулы – Кристиан Лауренте (Филиппины), 26 мая (день);

60 кг

Римма Волосенко – Мария Ганжелбауэр (Германия), 27 мая (день);

75 кг

Валентина Хальзова – Каролина Махно (Украина), 27 мая (вечер);

54 кг

Улжан Сарсенбек – Шера Мэй Патрисио (США), 28 мая (вечер);

66 кг

Наталья Богданова – Кристина Кулухова (Сербия), 29 мая (день).

Напомним, турнир стартует 24 мая и продлится до 2 июня. Олимпийские игры – 2024 в Париже открываются 26 июля и завершатся 11 августа.

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