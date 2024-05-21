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Стало известно, кто из казахстанских боксеров поборется за последние квоты на Олимпиаду-2024

Опубликовано:

Римма Волосенко
Римма Волосенко. Фото: Аян Толеген / Дирекция развития спорта

В пресс-службе Казахстанской Федерации бокса объявили состав участников на заключительный отборочный турнир на Олимпиаду – 2024, который пройдет в Таиланде, передает NUR.KZ.

Второй всемирный лицензионный турнир состоится в столице страны Бангкоке, соревнования стартуют 24 мая. На нем будет разыграна последняя 51 путевка на Олимпийские игры (23 женских и 28 мужских).

На данный момент мужская сборная Казахстана не имеет лицензии лишь в одном дивизионе. За нее будет бороться отечественный боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы, он выступит в весовой категории до 63,5 килограммов.

Состав женской сборной Казахстана на заключительный отборочный турнир выглядит следующим образом:

50 кг. Назым Кызайбай;

54 кг. Улжан Сарсенбек;

60 кг. Римма Волосенко;

66 кг. Наталья Богданова;

75 кг. Валентина Хальзова.

Жеребьевка состоится 23 мая, турнир будет проходить до 2 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2104617-stalo-izvestno-kto-iz-kazahstanskih-bokserov-primet-uchastie-v-zaklyuchitelnom-turnire-olimpiyskogo-otbora/

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