Стало известно, кто из казахстанских боксеров поборется за последние квоты на Олимпиаду-2024

В пресс-службе Казахстанской Федерации бокса объявили состав участников на заключительный отборочный турнир на Олимпиаду – 2024, который пройдет в Таиланде, передает NUR.KZ.
Второй всемирный лицензионный турнир состоится в столице страны Бангкоке, соревнования стартуют 24 мая. На нем будет разыграна последняя 51 путевка на Олимпийские игры (23 женских и 28 мужских).
На данный момент мужская сборная Казахстана не имеет лицензии лишь в одном дивизионе. За нее будет бороться отечественный боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы, он выступит в весовой категории до 63,5 килограммов.
Состав женской сборной Казахстана на заключительный отборочный турнир выглядит следующим образом:
50 кг. Назым Кызайбай;
54 кг. Улжан Сарсенбек;
60 кг. Римма Волосенко;
66 кг. Наталья Богданова;
75 кг. Валентина Хальзова.
Жеребьевка состоится 23 мая, турнир будет проходить до 2 июня.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2104617-stalo-izvestno-kto-iz-kazahstanskih-bokserov-primet-uchastie-v-zaklyuchitelnom-turnire-olimpiyskogo-otbora/