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"Он одолеет его": Майк Тайсон назвал своего фаворита в поединке Усик – Фьюри

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Майк Тайсон
Майк Тайсон. Фото: Gettty Images/ Joe Scarnici / Stringer

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился своим мнением о победителе поединка за "абсолют" между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, передает NUR.KZ со ссылкой на Marca.

"Железный Майк" высказался о противостоянии Усика и Фьюри на пресс-конференции в преддверии своего выставочного боя с американским блогером Джейком Полом.

"Это будет интересный бой. Я выбираю Тайсона Фьюри, потому что думаю, что он его победит. Он собирается догнать его и одолеть. Мне нужно встретиться с Фьюри. Я думаю, что он лучший боец ​​в мире, особенно в тяжелом весе", - заявил легендарный боксер.

Напомним, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории между британцем и украинцем состоится 19 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Сам Майк Тайсон выйдет на ринг 20 июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2101106-on-odoleet-ego-mayk-tayson-nazval-svoego-favorita-v-poedinke-usik-fyuri/

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