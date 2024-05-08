Объявлен новый чемпион мира в весе Жанибека Алимханулы

Организация WBC лишила 33-летнего американского боксера Джермалла Чарло титула чемпиона мира в средней весовой категории, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

Новым обладателем чемпионского пояса стал представитель Доминиканской Республики Карлос Адамес, ранее спортсмен владел титул временного чемпиона по версии данной организации.

"WBC будет продолжать делать все возможное для поддержки Джермалла Чарло в тяжелые для него времена, связанные с психическим здоровьем.

Управляющий совет WBC решил утвердить Карлоса Адамеса в качестве действующего чемпиона WBC в среднем весе".

В заявлении также отметили, что Адамес поддержал все предпринятые WBC действия в поддержку своего коллеги.

В данном весе также выступает непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, "Казахский стиль" занимает четвертую строчку в рейтинге лучших боксеров организации.

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