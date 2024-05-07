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Казахстанские боксеры разгромили соперников в финалах чемпионата Азии в Астане

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Казахстанский боксер Кенже Муратулы
Кенже Муратулы. Фото: Казахстанская федерация бокса

Во вторник в Астане завершается молодежный чемпионат Азии по боксу. Представители Казахстана уже несколько раз поднялись на высшую ступень пьедестала, передает корреспондент NUR.KZ.

Кенже Муратулы уверенно победил в финале весовой категории до 51 килограммов. В решающей схватке он со счетом 5:0 разгромил узбекистанца Асылбека Жалолова.

Таким же результатом обернулся финал в весе до 54 килограммов. Казахстанец Нурсултан Алтынбек разгромил монгола Энхсайханом Оюн-Эрдене и стал двукратным чемпионом Азии.

Еще одно золото сборной Казахстана принесла Гульнар Турапбай. В финале весовой категории до 50 килограммов она со счетом 4:1 одержала победу над представительницей Индии Таманной.

Напомним, также несколько казахстанцев выиграли во вторник серебряные медали чемпионата Азии. Один из финалов завершился скандалом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2097368-kazahstanskie-boksery-razgromili-sopernikov-v-finalah-chempionata-azii-v-astane/

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