Скандалом завершился бой казахстанского боксера за золото чемпионата Азии в Астане

Финальный поединок молодежного чемпионата Азии по боксу между казахстанцем Ерболатом Сабыром и индийцем Нихилом завершился скандалом, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены оспаривали золото в весовой категории до 57 килограммов. В третьем раунде рефери прервал бой из-за рассечения у Сабыра.

Казахстанцу оказали медицинскую помощь, однако поединок не был возобновлен. Боксеров пригласили на объявление результата, после чего победителем назвали Нихила.

Болельщики эмоционально отреагировали на это решение и освистали его. Сабыр и его тренеры также выразили несогласие с вердиктом. Боксер несколько минут не покидал ринг по окончании боя, а многие зрители его поддерживали.

Также без золото осталась казахстанка Элина Базарова. В финале весовой категории до 54 килограммов она получила штрафной балл и раздельным решением судей уступила индийке Прити.

Серебро выиграл и казахстанец Ернар Карап. В финале весовой категории до 48 килограммов. он потерпел поражение от представителя Индии Вишваната Суреша единогласным решением судей.

Казахстанка Анита Адишева также стала серебряным призером молодежного чемпионата Азии в Астане. В финале весовой категории до 52 килограммов она раздельным решением судей потерпела поражение от узбекистанки Ферузы Казаковой.

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