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Наоя Иноуэ нокаутировал Нери и защитил звание абсолютного чемпиона мира

Опубликовано:

Японский боксер Наоя Иноуэ
Японский боксер Наоя Иноуэ : PHILIP FONG/AFP via Getty Images

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом полулегком весе японец Наоя Иноуэ провел успешную защиту своего титула в поединке с мексиканцем Луисом Нери, сообщает корреспондент NUR.KZ.

31-летний японский боксер на кон поставил пояса организаций WBC, WBO, IBF и WBA (Super) и являлся претендентом в данном поединке. Однако в первом же раунде мексиканец совершил сенсацию и отправил Иноуэ в нокдаун впервые в карьере.

Однако непобежденный Наоя отправил оппонента в ответный нокдаун во втором раунде и начал доминировать в ринге. Наращивая темп по ходу поединка, абсолютный чемпион мира вновь отправил мексиканца на канвас в пятом раунде.

В следующей трехминутке Наоя Иноуэ нанес мощный удар, после чего рефери остановил бой. Статистика японца на профессиональном ринге составляет 26 побед в 26 поединках. Отметим, что лишь три из них завершились не нокаутом, в остальных случаях все его оппоненты были удосрочены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2097260-naoya-inoue-nokautiroval-neri-i-zashchitil-zvanie-absolyutnogo-chempiona-mira/

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