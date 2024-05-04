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Канело и Мунгия прошли процедуру взвешивания перед супербоем за "абсолют"

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Сауль "Канело" Альварес и Хайме Мунгия
Сауль "Канело" Альварес и Хайме Мунгия. Фото: Christian Petersen/Getty Images

Мексиканские боксеры Сауль "Канело" Альварес и Хайме Мунгия сделали вес перед боем за абсолютное чемпионство во втором среднем весе, передает корреспондент NUR.KZ.

На обязательной процедуре взвешивания Канело оказался на 300 граммов легче. Его вес - 75,6 килограммов против. Мунгия же весит - 75, 9 килограммов.

На кону противостояния двух мексиканцев будут стоять пояса WBA, WBC, WBO и IBF во втором среднем весе.

Супербой пройдет в ночь с 4-го на 5 мая в Лас-Вегасе на "T-mobile arena". Прямую трансляцию поединка за "абсолют" покажет телеканал "Хабар" утром 5 в 7:00 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2095967-kanelo-i-mungiya-proshli-proceduru-vzveshivaniya-pered-superboem-za-absolyut/

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