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Казахстанские боксеры потеряли позиции в рейтинге WBA

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Казахстанский боксер Султан Заурбек
Султан Заурбек. Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала на своем сайте обновленный рейтинг во всех весовых категориях, в котором казахстанские боксеры потеряли несколько строчек, передает NUR.KZ.

Казахстанский профессиональный боксер Султан Заурбек, выступающий во второй полулегкой весовой категории, потерял одно место и опустился с четвертой позиции на пятую.

Представитель Казахстана в наилегчайшем дивизионе Евгений Павлов утратил пять строчек и вылетел из топ-10. На данный момент боксер занимает 14-е место.

Еще два казахстанца потеряли позиции в обновленном рейтинге. Так, Жанкош Тураров, выступающий в первой полусредней весовой категории, упал на одну строчку и теперь располагается на седьмом месте. Также потерял одну позицию Батыр Джукембаев, теперь он на 12-й строчке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2094788-kazahstanskie-boksery-poteryali-pozicii-v-reytinge-wba/

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