Бой олимпийского чемпиона из Узбекистана в карде Фьюри – Усик отменен

Узбекистанский профи-боксер Баходир Джалолов не выступит на турнире с участием Александра Усика и Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии, передает NUR.KZ со ссылкой на Qalampir.uz.
Поединок Джалолова против черногорского спортсмена Дилана Прашовича должен был состояться в рамках карда вечера бокса Усик – Фьюри 18 мая.
Узбекистанец сообщил, что пропустит данный бой из-за подготовки к Олимпийским играм в Париже.
"Скоро в Ташкенте пройдет небольшой турнир, чтобы я смог полностью адаптироваться к любительскому боксу. После Олимпиады в Париже я сосредоточусь на профессиональном боксе. В следующем году я планирую временно отвезти семью в США, чтобы больше драться на профессиональном ринге", — заявил Джалолов.
Напомним, что Баходир Джалолов является олимпийским чемпионом 2021 года в весовой категории свыше 91 килограмма.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2094074-boy-olimpiyskogo-chempiona-iz-uzbekistana-v-karde-fyuri-usik-otmenen/