Брат казахстанского чемпиона мира нокаутировал Рамзана Кадырова на турнире в Астане (видео)

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан одержал победу в поединке на чемпионате Азии по боксу до 22 лет, который в эти дни проходит в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Соперником казахстанца, выступающего в весовой категории до 67 килограммов, выступил представитель Кыргызстана Рамзан Кадыров. 18-летний Сабырхан одержал победу над оппонентом техническим нокаутом.

Отметим, что Торехан является родным братом другого казахстанского боксера, чемпиона мира 2023 года Махмуда Сабырхана, выступающего в дивизионе до 57 килограммов. Махмуд также представит страну на летних Олимпийских играх – 2024, которые состоятся в Париже.

Герой данного эпизода – Торехан Сабырхан не смог принять участие в отборочных турнирах за путевку на Олимпиаду, поскольку не достиг минимального 19-летнего возраста.

Чемпионат Азии по боксу в Астане продлится до 7 мая.

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