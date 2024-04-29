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Брат казахстанского чемпиона мира нокаутировал Рамзана Кадырова на турнире в Астане (видео)

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Төрехан Сабырхан
Төрехан Сабырхан. Фото: instagram/boxingkazakhstan

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан одержал победу в поединке на чемпионате Азии по боксу до 22 лет, который в эти дни проходит в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Соперником казахстанца, выступающего в весовой категории до 67 килограммов, выступил представитель Кыргызстана Рамзан Кадыров. 18-летний Сабырхан одержал победу над оппонентом техническим нокаутом.

Отметим, что Торехан является родным братом другого казахстанского боксера, чемпиона мира 2023 года Махмуда Сабырхана, выступающего в дивизионе до 57 килограммов. Махмуд также представит страну на летних Олимпийских играх – 2024, которые состоятся в Париже.

Герой данного эпизода – Торехан Сабырхан не смог принять участие в отборочных турнирах за путевку на Олимпиаду, поскольку не достиг минимального 19-летнего возраста.

Чемпионат Азии по боксу в Астане продлится до 7 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2093282-brat-kazahstanskogo-chempiona-mira-nokautiroval-ramzana-kadyrova-na-turnire-v-astane-video/

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