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Ангелина Лукас одержала победу нокаутом и завоевала два чемпионских титула

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Ангелина Лукас
Ангелина Лукас. Фото: instagram.com / angelina_lukas1997

Представительница Казахстана в женском профессиональном боксе Ангелина Лукас провела титульный бой за два чемпионских пояса в наилегчайшем весе, передает NUR.KZ.

Бой проходил в столице Таиланда Бангкоке. Соперницей Лукас была спортсменка из Индии Мамта Сингх. На кону поединка стояло два пояса чемпионки мира во втором наилегчайшем весе по версиям WIBF и WBF.

Планировалось, что спортсменки поспорят только за пояс WIBF. В среду Лукас сообщила о визите в Бангкок главы WBF, который сообщил, что спортсменки оспорят и титул по версии этой организации.

Ангелина Лукас победила оппонентку техническим нокаутом в пятом раунде. Для казахстанки эта победа стала девятой в карьере. На данный момент спортсменка идет на серии из четырех побед подряд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2091128-angelina-lukas-oderzhala-pobedu-nokautom-i-zavoevala-dva-chempionskih-titula/

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