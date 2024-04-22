Подопечный Геннадия Головкина заменил Данияра Елеусинова на вечере бокса в Алматы

Боксер промоушена Геннадия Головкина Али Ахмедов выступит в главном бою на "Ночи чемпионов IBA" вместо олимпийского чемпиона Данияр Елеусинова, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Ахмедова.

Али Ахмедов проведет поединок в суперсредней весовой категории против представителя Венесуэлы Карлоса Риверы. Боксеры встретятся на ринге "Балуан Шолака" в Алматы 27 апреля в рамках главного события "Ночи чемпионов IBA".

Ранее, вечер бокса должен был возглавить бой олимпийского чемпиона-2016 Данияра Елеусинова и представителя Узбекистана Саиджамшида Джафарова.

Как утверждает Telegram-канал "Спорт Шредингера", Елеусинов получил травму.

Напомним, 28-летний Али Ахмедов последний раз выходил на ринг в сентябре 2022 года. Тогда он провел бой в андеркарте трилогии Головкин - Канело и одержал победу судейским решением над американцем Габриэля Росадо.

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