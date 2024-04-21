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Призер Олимпиады из Узбекистана защитил чемпионский пояс в кровавом боксерском бою

Опубликовано:

Узбекистанский боксер Бектемир Меликузиев
Бектемир Меликузиев. Фото: Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images

Узбекистанский боксер Бектемир Меликузиев одержал победу над французом Пьером Дибомбом и защитил пояс WBA Inter Continental во втором среднем весе (до 76,2 кг), передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в рамках турнира в Нью-Йорке, который возглавил бой американцев Девина Хэйни и Райана Гарсии.

Поединок был рассчитан на 10 раундов, однако после восьмого его остановили из-за угрозы здоровью соперников. Боксеры несколько раз сталкивались головами, у обоих открылись кровавые рассечения в области глаз, которые осматривали врачи.

При этом в пятом раунде Меликузиев успел отправить оппонента в нокдаун. В итоге техническим решением судей узбекистанец единогласно был признан сильнейшим (79-73, 79-73, 78-74).

28-летний Меликузиев защитил чемпионский пояс WBA Inter Continental и продлил победную серию до семи боев. Всего на профессиональном ринге серебряный призер Олимпиады-2016 выиграл 14 поединков (10 — нокаутами) и уступил в одном.

Для Дибомба поражение стало первым в карьере. В активе 32-летнего француза осталось 22 победы (12 — нокаутами) и одна ничья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2088476-prizer-olimpiady-iz-uzbekistana-zaschitil-chempionskiy-poyas-v-krovavom-bokserskom-boyu/

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