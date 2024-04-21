Скандальный бой с тремя нокдаунами лишил звезду бокса чемпионского пояса

Американец Девин Хэйни потерпел поражение от своего соотечественника Девина Хэйни и потерял титул чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии WBC, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов возглавил вечер бокса в Нью-Йорке. В преддверии боя соперники неоднократно вступали в конфликт и провоцировали друг друга. Гарсия также провалил официальное взвешивание и устроил скандал, распивая пиво во время процедуры.

В самом поединке он быстро взвинтил темп и уже в первом раунде потряс Хэйни. В дальнейшем обладатель пояса перехватил инициативу, однако в седьмой трехминутке Гарсия отправил его на канвас.

Хэйни в ходе этого раунда еще дважды терял равновесие, однако рефери не засчитывал эти эпизоды как нокдауны. При этом с Гарсии сняли один балл за удар по сопернику после остановки боя.

Номинальный аутсайдер развивал преимущество и продолжал действовать агрессивно. В 10-м и 11-м раундах он еще дважды отправил оппонента в нокдаун. Однако Хэйни продержался до финального гонга.

В итоге решением большинства судей Гарсия одержал победу (112-112, 114-110, 115-109). Однако 25-летний американец из-за проваленного взвешивания не получил чемпионский пояс. Титул WBC в первом полусреднем весе стал вакантным. На счету Гарсии теперь 25 побед (20 — нокаутами) при одном досрочном поражении от Джервонты Дэвиса.

Хэйни впервые проиграл на профессиональном ринге. В активе 25-летнего американца осталась 31 победа (15 — нокаутами).

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