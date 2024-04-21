Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Скандальный бой с тремя нокдаунами лишил звезду бокса чемпионского пояса

Опубликовано:

Американские боксеры Девин Хэйни и Райан Гарсия (слева направо)
Девин Хэйни и Райан Гарсия (слева направо). Фото: Al Bello/Getty Images

Американец Девин Хэйни потерпел поражение от своего соотечественника Девина Хэйни и потерял титул чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии WBC, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов возглавил вечер бокса в Нью-Йорке. В преддверии боя соперники неоднократно вступали в конфликт и провоцировали друг друга. Гарсия также провалил официальное взвешивание и устроил скандал, распивая пиво во время процедуры.

В самом поединке он быстро взвинтил темп и уже в первом раунде потряс Хэйни. В дальнейшем обладатель пояса перехватил инициативу, однако в седьмой трехминутке Гарсия отправил его на канвас.

Хэйни в ходе этого раунда еще дважды терял равновесие, однако рефери не засчитывал эти эпизоды как нокдауны. При этом с Гарсии сняли один балл за удар по сопернику после остановки боя.

Номинальный аутсайдер развивал преимущество и продолжал действовать агрессивно. В 10-м и 11-м раундах он еще дважды отправил оппонента в нокдаун. Однако Хэйни продержался до финального гонга.

В итоге решением большинства судей Гарсия одержал победу (112-112, 114-110, 115-109). Однако 25-летний американец из-за проваленного взвешивания не получил чемпионский пояс. Титул WBC в первом полусреднем весе стал вакантным. На счету Гарсии теперь 25 побед (20 — нокаутами) при одном досрочном поражении от Джервонты Дэвиса.

Хэйни впервые проиграл на профессиональном ринге. В активе 25-летнего американца осталась 31 победа (15 — нокаутами).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2088461-skandalnyy-boy-s-tremya-nokdaunami-lishil-zvezdu-boksa-chempionskogo-poyasa/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.