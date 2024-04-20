Спарринг-партнер Усика из Казахстана проиграл на турнире в России

Казахстанский боксер Нурсултан Аманжолов потерпел второе поражение на профессиональном ринге в поединке с россиянином Бекханом Исраиловым, передает NUR.KZ.

Спортсмены встретились в предварительном карде "Ночи чемпионов IBA" в Уфе (Россия). Поединок прошел в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) и продлился все шесть раундов по три минуты.

По итогам полного боя раздельным решением судей победу одержал Исраилов. Для 22-летнего боксера это был дебют на профессиональном ринге. Его главным достижением на любительском уровне является бронза прошлогоднего чемпионата России.

В активе Аманжолова теперь шесть побед (пять — нокаутами) при двух проигрышах (один — нокаутом) на профессиональном ринге. Единственное досрочное поражение 30-летний казахстанец потерпел, когда выступал в андеркарде турнира, который возглавили Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Казахстанец тренировался вместе с украинцем и выступал его спарринг-партнером.

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