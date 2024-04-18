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Головкина включат в Международный Зал славы бокса, заявил инсайдер

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Казахстанский боксер Геннадий Головкин
Геннадий Головкин: Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal

Известный казахстанский боксер, а ныне глава НОК Геннадий Головкин будет включен в Международный Зал славы бокса, сообщил инсайдер Рик Глейзер в интервью для Legalbet.kz.

"Головкина обязательно включат в Международный Зал славы бокса. Он больше уже не будет боксировать на профессиональном уровне. Казахстанец может похвастать абсолютно впечатляющей карьерой в профи боксе", — заявил Глейзер.

Напомним, что в последний раз GGG выходил на ринг в сентябре 2022 года на заключительный поединок в трилогии с Саулем "Канело" Альваресом. Казахстанский боксер уступил мексиканцу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

На данный момент 42-летний Головкин занимает пост главы Национального олимпийского комитета Казахстана, о заявлении карьеры профессионального боксера он официально не объявлял.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2087399-golovkina-vklyuchat-v-mezhdunarodnyy-zal-slavy-boksa-zayavil-insayder/

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