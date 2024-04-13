Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Всегда есть возможность": Канело Альварес согласился на реванш с Биволом

Опубликовано:

Бой Сауль Альварес - Дмитрий Бивол
Бой Сауль Альварес - Дмитрий Бивол. Фото: Alejandro Salazar/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Канело Альварес прокомментировал возможность реванша с россиянином Дмитрием Биволом, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

Непобежденный российский боксер выступает в полутяжелом весе и является кандидатом на титул абсолютного чемпиона мира, с Канело они встречались в рамках его дивизиона. Бой Бивол – Канело состоялся в мае 2022 года и завершился победой Дмитрия единогласным судейским вердиктом.

"Всегда есть возможность организовать матч-реванш с Биволом. Почему нет? Я бы очень хотел провести этот бой. Сейчас я сосредоточен на поединке против Мунгии. Однако, знаете, мне интересно подраться в полутяжелом весе", – заявил Альварес.

Мексиканец встретится с Хайме Мунгия 5 мая.

Следующий поединок Бивола состоится 1 июня, его соперником выступит Артур Бетербиев, боксеры поборются за титул "абсолюта".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2084090-vsegda-est-vozmozhnost-kanelo-alvares-soglasilsya-na-revansh-s-bivolom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.