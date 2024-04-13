"Всегда есть возможность": Канело Альварес согласился на реванш с Биволом

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Канело Альварес прокомментировал возможность реванша с россиянином Дмитрием Биволом, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

Непобежденный российский боксер выступает в полутяжелом весе и является кандидатом на титул абсолютного чемпиона мира, с Канело они встречались в рамках его дивизиона. Бой Бивол – Канело состоялся в мае 2022 года и завершился победой Дмитрия единогласным судейским вердиктом.

"Всегда есть возможность организовать матч-реванш с Биволом. Почему нет? Я бы очень хотел провести этот бой. Сейчас я сосредоточен на поединке против Мунгии. Однако, знаете, мне интересно подраться в полутяжелом весе", – заявил Альварес.

Мексиканец встретится с Хайме Мунгия 5 мая.

Следующий поединок Бивола состоится 1 июня, его соперником выступит Артур Бетербиев, боксеры поборются за титул "абсолюта".

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