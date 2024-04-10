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Тайсон Фьюри рассказал, что сделает с поясами, если победит Усика

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Боксшы Тайсон Фьюри
Боксшы Тайсон Фьюри. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Британский супертяжеловес Тайсон "Цыганский король" Фьюри рассказал о будущем своих поясов, в случае победы над Александром Усиком в поединке за "абсолют", передает NUR.KZ со ссылкой на Fight.ru.

"Я пообещал председателю главного управления развлечений Саудовской Аравии, его величеству Турки Аль аш-Шейху, что когда завоюю все пояса, то отдам их ему в качестве подарка", – заявил британец.

Напомним, что бой Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится 18 мая в Саудовской Аравии, победитель станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории.

Британец владеет титулом по версии WBC, а украинский боксер будет защищать чемпионские пояса организаций WBA, WBO, IBF и IBO. Рекорд Фьюри в профессиональном боксе составляет 34-0-1, 24 KO; рекорд Усика – 21-0, 14 KO.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2082644-tayson-fyuri-rasskazal-chto-sdelaet-s-poyasami-esli-pobedit-usika/

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