Тайсон Фьюри рассказал, что сделает с поясами, если победит Усика

Британский супертяжеловес Тайсон "Цыганский король" Фьюри рассказал о будущем своих поясов, в случае победы над Александром Усиком в поединке за "абсолют", передает NUR.KZ со ссылкой на Fight.ru.

"Я пообещал председателю главного управления развлечений Саудовской Аравии, его величеству Турки Аль аш-Шейху, что когда завоюю все пояса, то отдам их ему в качестве подарка", – заявил британец.

Напомним, что бой Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится 18 мая в Саудовской Аравии, победитель станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории.

Британец владеет титулом по версии WBC, а украинский боксер будет защищать чемпионские пояса организаций WBA, WBO, IBF и IBO. Рекорд Фьюри в профессиональном боксе составляет 34-0-1, 24 KO; рекорд Усика – 21-0, 14 KO.

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