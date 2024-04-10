Стали известны подробности следующих боев Шавката Рахмонова и Асу Алмабаева

В подкасте "Naizadai" глава команды Dar Team Бауыржан Уталиев рассказал, на каких турнирах UFC выступят его подопечные Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев, передает NUR.KZ.
Менеджер уверен, что Шавкат Рахмонов сможет выступить на турнире в Абу-Даби, а Асу Алмабаев подерется еще раньше, возможно, на ивенте в Саудовской Аравии.
Уже примерный план есть. В Абу-Даби когда будет турнир? 3 августа? Асу, скорее всего, подерется раньше. У Шавката позже будет бой, мы на Саудовскую Аравию (22 июня - прим.ред.) не успеваем. В Абу-Даби Асу было предложение, но, скорее всего, он подерется еще раньше. Кто соперник? Пока неизвестно, позже услышите об этом, — заявил Уталиев.
Напомним, ранее, абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обновил свой рейтинг, опубликованный на официальном сайте. Шавкат Рахмонов сохранил третье место в полусреднем дивизионе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2082281-stali-izvestny-podrobnosti-sleduyuschih-boev-shavkata-rahmonova-i-asu-almabaeva/