Определились пары соперников на турнире сборной Казахстана по боксу

Казахстанская федерация бокса провела жеребьевку мини-турнира за попадание в национальную команду на турнир в Таиланде, где будут оспариваться олимпийские лицензии, передает NUR.KZ.
Спарринги пройдут с 8 по 10 апреля в Астане. По их итогам сформируется состав сборной Казахстана по боксу на лицензионный турнир в Бангкоке.
На данный момент мужская национальная команда не имеет путевки на Олимпиаду-2024 только в весовой категории до 63,5 кг. В этом дивизионе на турнире в Астане выступят пятеро боксеров, Жандос Кыдыралиев начнет борьбу со второго раунда.
Мужчины. Вес до 63,5 кг
Серик Темиржанов — Дулат Бекбауов;
Мухаммедсабыр Базарбайулы — Ертуган Зейнуллинов. Победитель дальше встретится с Кыдыралиевым.
Женская сборная Казахстана по боксу пока заработала одну лицензию на Олимпиаду-2024. В Астане спортсменки будут соревноваться в четырех весовых категориях.
Женщины.
Вес до 50 кг
Алуа Балкыбекова — Назым Кызайбай;
Вес до 54 кг
Балауса Муздиман — Жайна Шекербекова;
Элина Базарова — Улжан Сарсенбек;
Дина Жоламан — Сымбат Алиаскар;
Сания Султанкызы — Анель Сакыш;
Вес до 66 кг
Дарига Шакимова — Наталья Богданова. Победительница встретится с Миланой Сафроновой;
Лаура Есенкелды — Жасмин Кизатова;
Вес до 75 кг
Гульсая Ержан — Жибек Жараскызы. Победительница встретится с Валентиной Хальзовой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2080397-opredelilis-pary-sopernikov-na-turnire-sbornoy-kazahstana-po-boksu/