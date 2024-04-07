Определились пары соперников на турнире сборной Казахстана по боксу

Казахстанская федерация бокса провела жеребьевку мини-турнира за попадание в национальную команду на турнир в Таиланде, где будут оспариваться олимпийские лицензии, передает NUR.KZ.

Спарринги пройдут с 8 по 10 апреля в Астане. По их итогам сформируется состав сборной Казахстана по боксу на лицензионный турнир в Бангкоке.

На данный момент мужская национальная команда не имеет путевки на Олимпиаду-2024 только в весовой категории до 63,5 кг. В этом дивизионе на турнире в Астане выступят пятеро боксеров, Жандос Кыдыралиев начнет борьбу со второго раунда.

Мужчины. Вес до 63,5 кг

Серик Темиржанов — Дулат Бекбауов;

Мухаммедсабыр Базарбайулы — Ертуган Зейнуллинов. Победитель дальше встретится с Кыдыралиевым.

Женская сборная Казахстана по боксу пока заработала одну лицензию на Олимпиаду-2024. В Астане спортсменки будут соревноваться в четырех весовых категориях.

Женщины.

Вес до 50 кг

Алуа Балкыбекова — Назым Кызайбай;

Вес до 54 кг

Балауса Муздиман — Жайна Шекербекова;

Элина Базарова — Улжан Сарсенбек;

Дина Жоламан — Сымбат Алиаскар;

Сания Султанкызы — Анель Сакыш;

Вес до 66 кг

Дарига Шакимова — Наталья Богданова. Победительница встретится с Миланой Сафроновой;

Лаура Есенкелды — Жасмин Кизатова;

Вес до 75 кг

Гульсая Ержан — Жибек Жараскызы. Победительница встретится с Валентиной Хальзовой.

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