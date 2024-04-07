Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ангелина Лукас: Моя цель — быть самой легендарной женщиной-боксером из Казахстана

Опубликовано:

Казахстанская боксер Ангелина Лукас
Ангелина Лукас. Фото: Instagram @angelina_lukas1997

Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас, выступающая на профессиональном ринге, в Instagram-аккаунте рассказала о подготовке к ближайшему поединку, передает NUR.KZ.

Последний бой спортсменка провела 30 марта, одержав восьмую победу в карьере. После этого Лукас анонсировала поединок за чемпионский титул, который запланирован на 25 апреля.

"18 дней до самого важного боя в карьере, а все потому что он будет за звание чемпионки мира по одной из самых престижных версий. Погнали! Ох, уже скоро мой 10-й бой в профессиональной карьере. Не могу дождаться, когда выйду снова сражаться.
Цель — быть самой легендарной женщиной-боксёром из Казахстана. Поэтому мы практически без перерыва стремимся к этому, и я выхожу на ринг каждый месяц. Спасибо Всевышнему за его благословение", — написала Лукас, опубликовав кадры тренировочного процесса.

Ранее стало известно, что из-за графика на профессиональном ринге спортсменка пропустит спарринги женской сборной Казахстана по боксу, где будут выявлены претендентки на борьбу за олимпийские лицензии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2080289-angelina-lukas-moya-tsel-byt-samoy-legendarnoy-zhenschinoy-bokserom-iz-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.