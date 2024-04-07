Ангелина Лукас: Моя цель — быть самой легендарной женщиной-боксером из Казахстана

Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас, выступающая на профессиональном ринге, в Instagram-аккаунте рассказала о подготовке к ближайшему поединку, передает NUR.KZ.

Последний бой спортсменка провела 30 марта, одержав восьмую победу в карьере. После этого Лукас анонсировала поединок за чемпионский титул, который запланирован на 25 апреля.

"18 дней до самого важного боя в карьере, а все потому что он будет за звание чемпионки мира по одной из самых престижных версий. Погнали! Ох, уже скоро мой 10-й бой в профессиональной карьере. Не могу дождаться, когда выйду снова сражаться.

Цель — быть самой легендарной женщиной-боксёром из Казахстана. Поэтому мы практически без перерыва стремимся к этому, и я выхожу на ринг каждый месяц. Спасибо Всевышнему за его благословение", — написала Лукас, опубликовав кадры тренировочного процесса.

Ранее стало известно, что из-за графика на профессиональном ринге спортсменка пропустит спарринги женской сборной Казахстана по боксу, где будут выявлены претендентки на борьбу за олимпийские лицензии.

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