Экс-чемпион мира по боксу, нокаутировавший Нганну, сделал заявление о завершении карьеры

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британский боксер Энтони Джошуа сделал заявление касательно завершения своей профессиональной карьеры, передает NUR.KZ со ссылкой на Tofight.ru.

Джошуа в последний раз выходил на ринг 9 марта текущего, его соперником выступил бывший чемпион UFC в тяжелой весовой категории Фрэнсис Нганну.

Британец нокаутировал бывшего бойца смешанного стиля в поединке по правилам бокса во втором раунде.

"Я всегда называл возраст 35 лет. Мне будет 35 в октябре, и я думаю, еще пару лет, если мое тело выдержит. Я создал несколько бизнесов, в которые я могу легко уйти и которые не требуют, чтобы я постоянно находился на переднем крае", — заявил Энтони Джошуа.

Отметим, что британец является одним из претендентов на поединок с победителем боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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