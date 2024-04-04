Асланбек Шымбергенов возглавил авторитетный рейтинг

Капитан национальной сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов возглавил рейтинг в весовой категории до 71 килограмма по версии издания Box.Rec, передает NUR.KZ.

Асланбек Шымбергенов является действующим чемпионом мира-2023. В финальном поединке он одолел узбекского боксера Саиджамшида Джафарова, который в данном рейтинге расположился на третьем месте.

На второй строчке авторитетного издания же расположился другой представитель национальной сборной Узбекистана Асадхуджа Муйдинхуджаева. Лидер узбекской команды также является действующим чемпионом мира, но на прошлом чемпионате мира в Ташкенте выступал в весовой категории до 67 килограммов.

Напомним, Шымбергенов будет представлять Казахстан на Олимпийских играх в Париже-2024, для 30-летнего спортсмена это будет первая Олимпиада в карьере.

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