Новый чемпион мира сделал заявление после сенсационной победы

Ноиспеченный чемпион мира по боксу по версиям WBC и WBO в первой средней весовой категории американец Себастьян Фундора высказался о своей победе над австралийцем Тимом Цзю, передает NUR.KZ со ссылкой на Fightnews.info.

Американский боксер поблагодарил своего оппонента и отметил свои навыки, которые помогли ему победить.

«Мы молились об этом моменте и я счастлив, что Цзю дал мне такую возможность. Моя мечта стала реальностью. Мне не хотелось, чтобы сегодня у меня был сломан нос, но это моя жизнь боксера. Я должен был быть умным. Я использовал свой мозг. Надеюсь, вы оценили мои боксерские навыки, которые я продемонстрировал.

Цзю не зря был чемпионом мира. Для меня большая честь разделить с ним ринг и творить историю. Мой отец претендент на звание «Тренер года», потому что я и моя сестра чемпионы мира. Бокс - это наша жизнь. Я очень ему благодарен», - сказал Фундора.

Напомним, австралийский боксер Тим Цзю уступил американцу Себастьяну Фундоре в титульном поединке за два пояса на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.