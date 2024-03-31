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Новый чемпион мира сделал заявление после сенсационной победы

Опубликовано:

Тим Цзю и Себастьян Фундора
Тим Цзю и Себастьян Фундора. Фото: instagram.com / timtszyu

Ноиспеченный чемпион мира по боксу по версиям WBC и WBO в первой средней весовой категории американец Себастьян Фундора высказался о своей победе над австралийцем Тимом Цзю, передает NUR.KZ со ссылкой на Fightnews.info.

Американский боксер поблагодарил своего оппонента и отметил свои навыки, которые помогли ему победить.

«Мы молились об этом моменте и я счастлив, что Цзю дал мне такую возможность. Моя мечта стала реальностью. Мне не хотелось, чтобы сегодня у меня был сломан нос, но это моя жизнь боксера. Я должен был быть умным. Я использовал свой мозг. Надеюсь, вы оценили мои боксерские навыки, которые я продемонстрировал.
Цзю не зря был чемпионом мира. Для меня большая честь разделить с ним ринг и творить историю. Мой отец претендент на звание «Тренер года», потому что я и моя сестра чемпионы мира. Бокс - это наша жизнь. Я очень ему благодарен», - сказал Фундора.

Напомним, австралийский боксер Тим Цзю уступил американцу Себастьяну Фундоре в титульном поединке за два пояса на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2076234-novyy-chempion-mira-sdelal-zayavlenie-posle-sensatsionnoy-pobedy/

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