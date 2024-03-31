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Тим Цзю в кровавом бою впервые проиграл и потерял чемпионский пояс

Опубликовано:

Австралийский боксер Тим Цзю
Тим Цзю. Фото: Premier Boxing

Австралийский боксер Тим Цзю уступил американцу Себастьяну Фундоре в титульном поединке за два пояса на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов в первом среднем весе (до 69,85 кг) возглавил вечер бокса. На кону стоял титул WBO, которым владел Цзю, а также вакантный пояс WBC.

Бой продлился все 12 раундов. Уже в начале поединка австралиец получил рассечение, из-за которого кровь заливала его глаза. Заметный урон понес и американец.

По итогам противостояния раздельным решением судей победил Фундора (112-116, 116-112, 115-113). Боксер из США впервые выиграл полноценные чемпионские титулы. Теперь на счету 28-летнего американца 21 победа (13 — нокаутами) при одном поражении и одной ничьей.

Цзю уступил впервые на профессиональном ринге. В активе 29-летнего австралийца осталось 24 победы (17 — нокаутами).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2076174-tim-tszyu-v-krovavom-boyu-vpervye-proigral-i-poteryal-chempionskiy-poyas/

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