В сборной Казахстана по боксу проведут необычный турнир

Главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов подтвердил проведение внутреннего турнира на определение лучшего боксера в весе 63,5 кг, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
Напомним, в мужском боксе команде не хватает одной олимпийской путевки, чтобы отправиться в Париж в полном составе. На данный момент задача по квалификации на Ои-2024 не выполнена в категории до 63,5 килограмма.
На эту квоту в команде Казахстана претендуют шесть боксеров, поэтому лучшего определит турнир.
"Подобный турнир мы собираемся проводить впервые. С его помощью мы выберем боксера, который будет участвовать в последнем отборочном старте. Победивший спортсмен примет участие в лицензионном соревновании", - сказал главный тренер Мырзагали Айтжанов.
За возможность побороться за лицензию будут биться Ертуган Зейнуллинов, Мухаммедсабыр Базарбайулы, Дулат Бекбауов, Торехан Сабырхан, Жандос Кыдыралиев, Серик Темиржанов.
Добавим, что заключительный лицензионный турнир в Таиланде пройдет 8-11 апреля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2074710-pyat-kazahstanskih-bokserov-poboryutsya-za-zoloto-mezhdunarodnogo-turnira/