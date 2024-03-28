Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

В сборной Казахстана по боксу проведут необычный турнир

Опубликовано:

Боксер Серик Темиржанов
Серик Темиржанов. Фото: kfb.kz

Главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов подтвердил проведение внутреннего турнира на определение лучшего боксера в весе 63,5 кг, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Напомним, в мужском боксе команде не хватает одной олимпийской путевки, чтобы отправиться в Париж в полном составе. На данный момент задача по квалификации на Ои-2024 не выполнена в категории до 63,5 килограмма.

На эту квоту в команде Казахстана претендуют шесть боксеров, поэтому лучшего определит турнир.

"Подобный турнир мы собираемся проводить впервые. С его помощью мы выберем боксера, который будет участвовать в последнем отборочном старте. Победивший спортсмен примет участие в лицензионном соревновании", - сказал главный тренер Мырзагали Айтжанов. 

За возможность побороться за лицензию будут биться Ертуган Зейнуллинов, Мухаммедсабыр Базарбайулы, Дулат Бекбауов, Торехан Сабырхан, Жандос Кыдыралиев, Серик Темиржанов.

Добавим, что заключительный лицензионный турнир в Таиланде пройдет 8-11 апреля. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2074710-pyat-kazahstanskih-bokserov-poboryutsya-za-zoloto-mezhdunarodnogo-turnira/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.