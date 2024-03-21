"Я буду ломать кости": Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри оставил грозное послание своему следующему сопернику, обладателю поясов WBO, WBA Super, IBF, IBO и The Ring, украинцу Александру Усику, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

«Усик и его приятель похожи на толстых карликов. Тебе понадобится сильный пресс, потому что я буду ломать кости», — обратился Тайсон Фьюри к Александру Усику.

В своём последнем бою Фьюри в октябре 2023 года победил раздельным судейским решением экс-чемпиона UFC в тяжелом весе, камерунца Фрэнсиса Нганну.

Усик, в свою очередь, в августе досрочно победил в девятом раунде британского боксёра Даниэля Дюбуа.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая. Ожидается, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.

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