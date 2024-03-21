Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Я буду ломать кости": Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику

Опубликовано:

Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик: Alex Pantling/Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри оставил грозное послание своему следующему сопернику, обладателю поясов WBO, WBA Super, IBF, IBO и The Ring, украинцу Александру Усику, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

«Усик и его приятель похожи на толстых карликов. Тебе понадобится сильный пресс, потому что я буду ломать кости», — обратился Тайсон Фьюри к Александру Усику.

В своём последнем бою Фьюри в октябре 2023 года победил раздельным судейским решением экс-чемпиона UFC в тяжелом весе, камерунца Фрэнсиса Нганну.

Усик, в свою очередь, в августе досрочно победил в девятом раунде британского боксёра Даниэля Дюбуа.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая. Ожидается, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2071836-ya-budu-lomat-kosti-tayson-fyuri-obratilsya-k-aleksandru-usiku/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.