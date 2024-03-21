Казахстанские боксеры улучшили позиции в рейтинге WBC

Казахстанские боксеры узнали свои позиции в обновленном рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) во всех весовых категориях, передает NUR.KZ.

Представители Казахстана в профессиональном боксе в супертяжелом весе Жан Кособуцкий и Иван Дычко поднялись на одну строчку в рейтинге и расположились на 25-м и 30-м месте.

В среднем весовой категории казахстанец Мейирим Нурсултанов сохранил первую позицию. Напомним, что «временным» чемпионом мира WBC в этом дивизионе является доминиканский боксер Карлос Адамес, а основным поясов владеет Джермалл Чарло из США.

В первом полусреднем весе еще один казахстанский боксер Сергей Липинец остался на 27-й строчке, а Батыр Джукембаев сместился в рейтинге с 29-й на 31-ю позицию.

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