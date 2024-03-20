"Сбежавший" от Алимханулы экс-чемпион мира провел дуэль взглядов с "Канело" (видео)

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (43-0, 34 КО) провел стердаун со своим соотечественником Саулем "Канело" Альваресом, сообщает NUR.KZ.

4 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе Альварес в поединке с Мунгия будет защищать свой титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Для "Канело" это будет уже четвертая защита, в первый раз он отстоял свои пояса в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным в сентябре 2022 года.

Отметим, что для нынешнего президента НОК РК это был крайний поединок в профессиональной карьере.

Мунгия на правах экс-чемпиона WBO в 2022 году должен был встретиться с другим казахстанским боксером, действующим обладателем пояса – Жанибеком Алимханулы. Организация дважды санкционировала поединок, однако мексиканец в обоих случаях ответил отказом.

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