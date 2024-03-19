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Сборная Казахстана примет участие в международном турнире в Баку

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Бронзовый призер Токио-2020 в боксе Камшыбек Кункабаев
Бронзовый призер Токио-2020 в боксе Камшыбек Кункабаев готовится выступить и в Париже: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images

Национальная сборная Казахстана по боксу примет участие в международном турнире "Великий шелковый путь", который пройдет в Азербайджане, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Казахстанской федерации бокса.

В международном турнире, где примут участие более 100 боксеров из более чем десяти стран, сборная Казахстана будет представлена в 11 весовых категориях.

Состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:

  • 48 кг: Темиртас Жусупов
  • 51 кг: Дамир Абдыкадыр
  • 54 кг: Тимур Кабешов
  • 60 кг: Талгат Сырымбетов
  • 63,5 кг: Серик Темиржанов
  • 67 кг: Бахтияр Смагулов
  • 71 кг: Дархан Дуйсебай
  • 75 кг: Тимур Нурсеитов
  • 86 кг: Бекзат Танатар
  • 92 кг: Сагындык Тогамбай
  • +92 кг: Камшыбек Кункабаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2070726-sbornaya-kazahstana-primet-uchastie-v-mezhdunarodnom-turnire-v-baku/

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