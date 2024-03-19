Сборная Казахстана примет участие в международном турнире в Баку

Национальная сборная Казахстана по боксу примет участие в международном турнире "Великий шелковый путь", который пройдет в Азербайджане, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Казахстанской федерации бокса.
В международном турнире, где примут участие более 100 боксеров из более чем десяти стран, сборная Казахстана будет представлена в 11 весовых категориях.
Состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:
- 48 кг: Темиртас Жусупов
- 51 кг: Дамир Абдыкадыр
- 54 кг: Тимур Кабешов
- 60 кг: Талгат Сырымбетов
- 63,5 кг: Серик Темиржанов
- 67 кг: Бахтияр Смагулов
- 71 кг: Дархан Дуйсебай
- 75 кг: Тимур Нурсеитов
- 86 кг: Бекзат Танатар
- 92 кг: Сагындык Тогамбай
- +92 кг: Камшыбек Кункабаев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2070726-sbornaya-kazahstana-primet-uchastie-v-mezhdunarodnom-turnire-v-baku/