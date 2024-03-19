Сборная Казахстана примет участие в международном турнире в Баку

Национальная сборная Казахстана по боксу примет участие в международном турнире "Великий шелковый путь", который пройдет в Азербайджане, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Казахстанской федерации бокса.

В международном турнире, где примут участие более 100 боксеров из более чем десяти стран, сборная Казахстана будет представлена в 11 весовых категориях.

Состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:

48 кг: Темиртас Жусупов

Темиртас Жусупов 51 кг: Дамир Абдыкадыр

Дамир Абдыкадыр 54 кг: Тимур Кабешов

Тимур Кабешов 60 кг: Талгат Сырымбетов

Талгат Сырымбетов 63,5 кг: Серик Темиржанов

Серик Темиржанов 67 кг: Бахтияр Смагулов

Бахтияр Смагулов 71 кг: Дархан Дуйсебай

Дархан Дуйсебай 75 кг: Тимур Нурсеитов

Тимур Нурсеитов 86 кг: Бекзат Танатар

Бекзат Танатар 92 кг: Сагындык Тогамбай

Сагындык Тогамбай +92 кг: Камшыбек Кункабаев.

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