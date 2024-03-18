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Дмитрий Бивол раскрыл детали своей подготовки к бою с Бетербиевым

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Боксшы Дмитрий Бивол
Боксшы Дмитрий Бивол. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол высказался о своей подготовке к поединку с Артуром Бетербиевым, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

"Все проходит отлично. Замечательное место, где мы живем и тренируемся (в Кыргызстане). Осталась крайняя неделя — 22‑го уже завершается первый этап подготовки. На следующий этап мы поедем в Абу‑Даби и будем готовиться в том же месте, где мы готовились перед боем с Рамиресом. Честно говоря, кардинальных изменений в подготовке нет, потому что мы всегда старались готовиться по максимуму. Всегда старались быть в идеальной форме, и здесь мы так же проводим два этапа подготовки, и будут спарринг‑партнеры, приближенные к нашему оппоненту. Есть ощущение радости и огромной ответственности…", - рассказал Бивол.

Напомним, что поединок Бивол – Бетербиев за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2070462-dmitriy-bivol-raskryl-detali-svoey-podgotovki-k-boyu-s-beterbievym/

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