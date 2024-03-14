Канело сделал заявление о своем предстоящем бое

Мексиканский абсолютный чемпион во втором среднем дивизионе Сауль Канело Альварес прокомментировал бой против своего соотечественника Хайме Мунгия, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

Канело подчеркнул, что гордится тем, что проведет поединок 5 мая именно против мексиканского боксера.

«Я горжусь тем, что проведу этот поединок. Мексиканец против мексиканца — это всегда большой бой, такого не было уже давно. Здорово предоставить возможность такому бойцу как Хайме, он её заслужил. Я рад, что два мексиканца сразятся в большом поединке ради спорта», — сказал Альварес на пресс-конференции.

Отметим, сопернику Альвареса - Хайме Мунгии 27 лет. Мексиканец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в июле 2018-го стал чемпионом мира, завоевав титул WBO в первом среднем весе. После пяти успешных защит титула, в 2020 году, Мунгия поднялся в средний вес, а в 2023-м перешёл во второй средний дивизион.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.