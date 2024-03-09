"Печальное зрелище": российский боксер – о следующем поединке Майка Тайсона

Экс-претендент на чемпионский титул в первом тяжелом весе по версии WBC россиянин Дмитрий Кудряшов высказался о следующем поединке Майка Тайсона, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что следующим соперником для легендарного Тайсона выступит 27-летний американский блогер Джейк Пол, встреча состоится 20 июля.

"Я настолько с большим уважением отношусь к Тайсону, что ни при каких обстоятельствах не вышел бы в ринг против него. Никогда в жизни. Как можно бить икону бокса? Это говорит только о том, что Джейк Пол – самое настоящее животное. Выходить против старого Тайсона – это абсолютное неуважение к боксу. Как бы не закончился бой, Джейк Пол для меня – печальное зрелище", – сказал Кудряшов.

Напомним, что ранее 57-летний "Железный Майк" назвал причины, по которым согласился на бой против соперника, который младше его на 30 лет.

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