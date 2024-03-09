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Нганну потребовались кислородная маска и помощь врачей после нокаута от Джошуа

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Франко-камерунский боец ММА и боксер Фрэнсис Нганну
Фрэнсис Нганну. Фото: Richard Pelham/Getty Images

В прямую трансляцию боксерского вечера в Эр-Рияде попал эпизод после нокаута франко-камерунского спортсмена Фрэнсиса Нганну от британца Энтони Джошуа, передает NUR.KZ.

Поединок соперников в тяжелом весе возглавил турнир в столице Саудовской Аравии. Бывший чемпион UFC по разу побывал в нокдауне в первом и втором раундах, а вскоре после повторного падения Джошуа отправил его в глубокий нокаут.

Нганну рухнул на настил и долго приходил в себя при помощи медицинского персонала. Когда камерунец поднялся и сел в угол ринга, ему потребовалась кислородная маска для восстановления.

Затем экс-чемпион UFC смог поздравить Джошуа и поговорить с ним. Однако интервью на ринге Нганну не дал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2065494-ngannu-potrebovalis-kislorodnaya-maska-i-pomosch-vrachey-posle-nokauta-ot-dzhoshua/

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