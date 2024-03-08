"Размажь Криса Юбенка": Жанибеку Алимханулы дали совет на следующий бой

Известный британский профессиональный боксер Конор Бенн встретился с чемпионом WBO и IBF казахстанцем Жанибеком Алимханулы и дал необычный совет против заклятого соперника, передает NUR.KZ со ссылкой Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Боксеры встретились на вечере бокса Энтони Джошуа против экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Британец приехал на переговоры о возможном бое с Мэнни Пакьяо. На мероприятии он встретился с Алимханулы и между ними произошел следующий диалог.

- Размажь, Юбенка! Размажь его! Это твоя работа.

- Легкая работа (смеется Алимханулы). Я выиграю!

Напомним, Бенн и Юбенк собирались в прошлом году сделать совместный бой, но поединок отменился в последний момент из-за положительной допинг-пробы британца.

В конце февраля команда Юбенка объявила, что рассматривает трех соперников для следующего боя Криса - это Алимханулы, Бенн и Келл Брук.

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