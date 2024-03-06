Римма Волосенко вышла в четвертьфинал турнира за олимпийские лицензии

Представительница сборной Казахстана по боксу в весовой категории до 60 килограммов Римма Волосенко выиграла уже свой третий бой на лицензионном турнире в Италии, передает NUR.KZ.

Римма Волосенко оказалась сильнее соперницы из Уругвая Камиллы Паоло Пинейро. Мало того, во втором раунде казахстанская спортсменка отправила противницу в нокдаун. Поединок за выход в полуфинал с участием Риммы пройдет завтра. Для того чтобы завоевать олимпийскую лицензию казахстанке необходимо выиграть еще два следующих боя.

Ранее, представитель национальной сборной Казахстана по боксу в весовой категории до 63,5 килограммов Мухамедсабыр Базарбайулы с уверенной победы дебютировал на лицензионном турнире в Италии.

Сегодня свои очередные поединки за олимпийские лицензии в Париж-2024 проведут также Сакен Бибосынов и Айбек Оралбай.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.