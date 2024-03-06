Римма Волосенко вышла в четвертьфинал турнира за олимпийские лицензии

Представительница сборной Казахстана по боксу в весовой категории до 60 килограммов Римма Волосенко выиграла уже свой третий бой на лицензионном турнире в Италии, передает NUR.KZ.
Римма Волосенко оказалась сильнее соперницы из Уругвая Камиллы Паоло Пинейро. Мало того, во втором раунде казахстанская спортсменка отправила противницу в нокдаун. Поединок за выход в полуфинал с участием Риммы пройдет завтра. Для того чтобы завоевать олимпийскую лицензию казахстанке необходимо выиграть еще два следующих боя.
Ранее, представитель национальной сборной Казахстана по боксу в весовой категории до 63,5 килограммов Мухамедсабыр Базарбайулы с уверенной победы дебютировал на лицензионном турнире в Италии.
Сегодня свои очередные поединки за олимпийские лицензии в Париж-2024 проведут также Сакен Бибосынов и Айбек Оралбай.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2064874-rimma-volosenko-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-za-olimpiyskie-litsenzii/