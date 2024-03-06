Казахстанский боксер с нокдауном вышел в следующий круг международного турнира

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу в весовой категории до 63,5 килограммов Мухамедсабыр Базарбайулы с уверенной победы дебютировал на лицензионном турнире в Италии, передает NUR.KZ.
На итальянском ринге Базарбайулы выиграл решением бой против представителя Тринидад и Тобаго Донелла Филиппа. В третьем раунде сопернику казахстанского боксера отсчитали нокдаун.
В следующем круге соперником Базарбайулы будет победитель боя Радослав Росенов (Болгария) - Семен Каманин (Эстония).
Ранее, капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов, выступающий в весовой категории до 71 килограмма, выиграл свой первый бой на турнире в итальянском Бусто-Арсицио.
Сегодня свои очередные поединки за олимпийские лицензии в Париж-2024 проведут Сакен Бибосынов, Нурбек Оралбай и Римма Волосенко.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2064774-kazahstanskiy-bokser-s-nokdaunom-vyshel-v-sleduyuschiy-krug-mezhdunarodnogo-turnira/