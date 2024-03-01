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Непобежденный казахстанский боксер-тяжеловес триумфально вернулся после паузы в 4,5 года

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Бокс. Иллюстративное фото
Бокс. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанский боксер Руслан Мырсатаев одержал уверенную победу над турком Хамзой Гюнешем в своем первом официальном поединке за 4,5 года, передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) возглавило вечер бокса в Алматы. Бой был рассчитан на десять раундов, но Мырсатаев уже в первой трехминутке отправил оппонента в нокдаун, восстановиться после которого тот не смог. Рефери зафиксировал технический нокаут в исполнении казахстанца.

Теперь на профессиональном ринге 38-летний Мырсатаев выиграл все восемь боев (семь — нокаутом). При этом поединок с Гюнешем стал для него первым с октября 2019 года. На любительском уровне казахстанец принимал участие в Олимпиаде-2008, где в супертяжелом весе дошел до четвертьфинала.

Гюнеш потерпел второе поражение на профессиональном ринге. В его активе осталось шесть побед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2064079-nepobezhdennyy-kazahstanskiy-bokser-tyazheloves-triumfalno-vernulsya-posle-pauzy-v-45-goda/

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