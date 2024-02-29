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Ангелина Лукас нокаутировала соперницу на вечере бокса в Таиланде

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Ангелина Лукас
Ангелина Лукас: instagram.com/angelina_lukas1997/

Известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас одержала победу в своем восьмом поединке среди профессионалов в Бангкоке (Таиланд), передает NUR.KZ.

Соперницей 26-летней Лукас выступила местная 17-летняя спортсменка Кадесара Джадпакди (7-3, 4 КО).

В рамках восьмираундового противостояния казахстанка одержала победу в четвертом раунде. Рефери остановил поединок присудив Ангелине технический нокаут. Это седьмая победа Лукас в профессиональном боксе, теперь ее рекорд составляет 7-1.

Напомним, что ранее представительница Казахстана заявила, что организаторы заменили ее восьмиунцовые перчатки на более большие и мягкие в десять унций.

"Что бы не было шанса отправить соперницу в нокаут. Чем тоньше перчатки, тем лучше для нокаута", - написала Лукас на своей странице в Instagram.

Однако это не помешало ей оформить второй нокаут подряд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2063841-angelina-lukas-nokautirovala-sopernitsu-na-vechere-boksa-v-tailande/

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