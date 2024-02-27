Казахстанские боксеры начали подготовку к лицензионному турниру на Олимпиаду-2024

Мужская национальная сборная Казахстана по боксу начали учебно-тренировочный сбор в Шымкенте перед турниром за олимпийские лицензии в Италии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации бокса.

В УТС принимают участие около 80 боксеров. Среди них, шесть боксеров, которые отправятся на лицензионный турнир.

"Ребята хорошо подготовлены. Основной упор мы делаем на тактико-техническую подготовку боксеров перед лицензионным турниром. Все условия создает Федерация бокса Казахстана. Теперь 29 февраля мы полетим в Италию", - рассказал главный тренер сборной Мырзагали Айтжанов.

Отметим, что в турнире в итальянском городе Бусто-Арсицио примут участие Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Мухамедсабыр Базарбайулы (63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

На данный момент мужская сборная Казахстана имеет одну лицензию на Олимпийские игры в Париже. Ее завоевал супертяжеловес Камшыбек Кункабаев.

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