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Казахстанские боксеры начали подготовку к лицензионному турниру на Олимпиаду-2024

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Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов
Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов. Фото: пресс-служба КФБ

Мужская национальная сборная Казахстана по боксу начали учебно-тренировочный сбор в Шымкенте перед турниром за олимпийские лицензии в Италии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации бокса.

В УТС принимают участие около 80 боксеров. Среди них, шесть боксеров, которые отправятся на лицензионный турнир.

"Ребята хорошо подготовлены. Основной упор мы делаем на тактико-техническую подготовку боксеров перед лицензионным турниром. Все условия создает Федерация бокса Казахстана. Теперь 29 февраля мы полетим в Италию", - рассказал главный тренер сборной Мырзагали Айтжанов.

Отметим, что в турнире в итальянском городе Бусто-Арсицио примут участие Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Мухамедсабыр Базарбайулы (63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

На данный момент мужская сборная Казахстана имеет одну лицензию на Олимпийские игры в Париже. Ее завоевал супертяжеловес Камшыбек Кункабаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2063266-kazahstanskie-boksery-nachali-podgotovku-k-litsenzionnomu-turniru-na-olimpiadu-2024/

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