Федор Емельяненко высказался о своем следующем поединке

Российский ветеран смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался о месте проведения своего поединка по правилам бокса, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.
Емельяненко заявил, что не будет драться в России.
"В России я поединок не рассматриваю. Я почти всю жизнь бился за границей, а заработанное уже привозил домой. Наверное, сейчас и площадок нет в России, готовых организовать бой. Да и проще биться за границей. Меньше внимания такого, поспокойнее.
Я и ребятам говорю всегда, что дома побеждать… это так. Побеждать надо на чужой территории. Тогда и будет признание. А если ты домашний чемпион, и все наше телевидение кричит, какой у нас сильный чемпион, а потом этот чемпион оказывается липовым, уезжая за границу… Мне кажется, престижнее быть чемпионом за границей", — передает слова Емельяненко корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.
Отметим, что ранее была информация о том, что соперником Федора в боксерском поединке выступит Майк Тайсон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2062886-fedor-emelyanenko-vyskazalsya-o-svoem-sleduyuschem-poedinke/