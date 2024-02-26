Федор Емельяненко высказался о своем следующем поединке

Российский ветеран смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался о месте проведения своего поединка по правилам бокса, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Емельяненко заявил, что не будет драться в России.

"В России я поединок не рассматриваю. Я почти всю жизнь бился за границей, а заработанное уже привозил домой. Наверное, сейчас и площадок нет в России, готовых организовать бой. Да и проще биться за границей. Меньше внимания такого, поспокойнее.

Я и ребятам говорю всегда, что дома побеждать… это так. Побеждать надо на чужой территории. Тогда и будет признание. А если ты домашний чемпион, и все наше телевидение кричит, какой у нас сильный чемпион, а потом этот чемпион оказывается липовым, уезжая за границу… Мне кажется, престижнее быть чемпионом за границей", — передает слова Емельяненко корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.

Отметим, что ранее была информация о том, что соперником Федора в боксерском поединке выступит Майк Тайсон.

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