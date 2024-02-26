Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Федор Емельяненко высказался о своем следующем поединке

Опубликовано:

Боец ММА Федор Емельяненко
Федор Емельяненко: Josh Hedges/Forza LLC/Forza LLC via Getty Images

Российский ветеран смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался о месте проведения своего поединка по правилам бокса, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Емельяненко заявил, что не будет драться в России.

"В России я поединок не рассматриваю. Я почти всю жизнь бился за границей, а заработанное уже привозил домой. Наверное, сейчас и площадок нет в России, готовых организовать бой. Да и проще биться за границей. Меньше внимания такого, поспокойнее.

Я и ребятам говорю всегда, что дома побеждать… это так. Побеждать надо на чужой территории. Тогда и будет признание. А если ты домашний чемпион, и все наше телевидение кричит, какой у нас сильный чемпион, а потом этот чемпион оказывается липовым, уезжая за границу… Мне кажется, престижнее быть чемпионом за границей", — передает слова Емельяненко корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.

Отметим, что ранее была информация о том, что соперником Федора в боксерском поединке выступит Майк Тайсон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2062886-fedor-emelyanenko-vyskazalsya-o-svoem-sleduyuschem-poedinke/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.