Казахстанский непобежденный боксер возвращается на ринг

Казахстанский профессиональный боксер Султан Заурбек, выступающий во второй полулегкой весовой категории, объявил дату своего следующего боя, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсмена.

"Казахский король" вернется на ринг в начале весны.

«1 марта возвращаюсь на ринг», — написал Султан Заурбек под видео на своей странице в Instagram. Место проведения и имя соперника пока не называется, однако тренировочный лагерь боксера проходит в Великобритании.

Напомним, свой последний поединок непобежденный казахстанский боксер провел в ноябре прошлого года в английском городе Брайтон. В том бою Султан Заурбек удосрочил аргентинского спортсмена Серхио Сосу.

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