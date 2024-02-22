Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанский непобежденный боксер возвращается на ринг

Опубликовано:

Боксер Султан Заурбек
Султан Заурбек. Фото: Steve Welsh/PA Images via Getty Images

Казахстанский профессиональный боксер Султан Заурбек, выступающий во второй полулегкой весовой категории, объявил дату своего следующего боя, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсмена.

"Казахский король" вернется на ринг в начале весны.

«1 марта возвращаюсь на ринг», — написал Султан Заурбек под видео на своей странице в Instagram. Место проведения и имя соперника пока не называется, однако тренировочный лагерь боксера проходит в Великобритании.

Напомним, свой последний поединок непобежденный казахстанский боксер провел в ноябре прошлого года в английском городе Брайтон. В том бою Султан Заурбек удосрочил аргентинского спортсмена Серхио Сосу.  

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2062414-kazahstanskiy-nepobezhdennyy-bokser-vozvraschaetsya-na-ring/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.