В МОК приняли официальное решение касательно допуска Мэнни Пакьяо на Олимпиаду в Париже

Международный Олимпийский комитет (МОК) вынес решение по допуску 45-летнего ветерана мирового бокса филиппинца Мэнни Пакьяо на ОИ-2024 в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

В МОК известили Олимпийский комитет Филиппин о сохранении действующего возрастного ценза для участников для боксеров на играх под эгидой организации.

Напомним, что в 2013 году был установлен максимальный возраст для спортсменов в этом виде – 40 лет.

"На последних двух Олимпийских играх "универсальные" места не выделяются командам со средним числом более восьми спортсменов в индивидуальных видах спорта/дисциплинах. Это относится и к Олимпийскому комитету Филиппин", – говорится в заявлении МОК.

Пакьяо становился чемпионом мира по версии различных организаций в наилегчайшей, 2-й легчайшей, 2-й полулегкой, легкой, полусредней и 1-й средней весовых категориях.

Филиппинец официально завершил карьеру в 2021 году.

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